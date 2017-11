Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Como muchos otros niños pequeños, la hija de 3 años de Kelly Clarkson es una fan incondicional del personaje de Wonder Woman, interpretado en la película del mismo nombre y en la recién estrenada 'La Liga de la Justicia' por la actriz Gal Gadot.

Consciente de que su influencia sobre las nuevas generaciones se extiende más allá de la gran pantalla, la intérprete israelí ha querido alegrarle el día a la pequeña River haciéndole llegar un paquete lleno de merchandising de la amazona -incluyendo dos figuras de acción y una fotografía con su autógrafo-, aunque la parte más importante del regalo era la nota que le acompañaba, informó el portal Quién.

En el mensaje, Gadot animaba a la pequeña a darse cuenta de que su madre, que continúa trabajando en la música y en televisión mientras cuida de ella, es la verdadera heroína en la vida real. Sin duda, ese gran gesto ha conseguido emocionar a Kelly más que cualquier presente material.

"Muchísimas gracias Gal Gadot por los maravillosos regalos para River. ¡Le han encantado! Has conseguido hacer muy muy feliz a esta niña", le aseguró vía Instagram junto a una fotografía en la que madre e hija aparecían posando muy sonrientes y sosteniendo los obsequios de la actriz.

THANK YOU SO MUCH @gal_gadot for the awesome presents for River Rose!! She LOVES them! You've made a little girl very happy 😊 #galgadotforthewin

En opinión de la estrella de la música, Wonder Woman es un ejemplo mucho mejor para las niñas que otros personajes tradicionales como las princesas de Disney, debido a que estas últimas no suelen contribuir a desterrar los estereotipos de heroínas sumisas que no contribuyen a la evolución de la humanidad.

"La historia de la Bella y la Bestia da miedo. Ella estaba en una celda, atrapada, y al final se enamoran. Aurora solo se dedica a dormir... pero a mi hija le encanta Wonder Woman. Y eso que solo tiene tres años. A lo mejor no debería dejarle ver la película, sé que me juzgaran por ello, pero es que ella no se entera de las referencias más para adultos. Y es reconfortante saber que existe una figura femenina fuerte para tu niña", aseguraba recientemente la cantante.