¡Entérate! Steve Trevor estará de regreso en 'Wonder Woman 2'

Estados Unidos.- Warner Bros y DC Comics ya se encuentran en pleno rodaje de la secuela de Wonder Woman, su película más exitosa hasta la fecha. La protagonista del filme, Gal Gadot, por fin ha confirmado cuál es su título oficial, además del regreso de un personaje que la mayoría de los fans no esperaban volver a ver. O al menos no de esta manera.

La secuela de la historia de Diana, princesa de las Amazonas, la llevará a la década de los 80 en los Estados Unidos, un enorme salto temporal si tomamos en cuenta que su primera película se desarrolló durante la Primera Guerra Mundial, en la década de 1910, informa Gizmodo en Español.

Gal Gadot, actriz que da vida a la Mujer Maravilla, ha confirmado que el nombre oficial de la película es "Wonder Woman 1984", lo que anteriormente se creía que sólo era el título provisional del proyecto. Además, la directora Patty Jenkins aprovechó la ocasión para anunciar el regreso de un personaje de la primera película: Steve Trevor.

Tomando en cuenta que al final de Wonder Woman vemos la muerte de Steve, ¿cómo se supone que ha regresado para la secuela, especialmente dado que se desarrolla unos 70 años después? ¿Acaso ha viajado en el tiempo? ¿Las Amazonas lo han revivido de alguna manera? Tendremos que esperar a que el filme de la superheroína se estrene para conocer la respuesta.

La primera película tuvo gran aceptación y recaudación, además de que Patty Jenkins está involucrada de nuevo como directora. "Wonder Woman 1984" se estrena el 1 de noviembre de 2019.