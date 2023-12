“Wonka” con Timothée Chalamet es aprobada por la crítica y la audiencia

Wonka llegó a las salas de cine de Estados Unidos el 15 de diciembre, en México había llegado una semana antes, ahora está en su recorrido comercial en varios de los mercados más importantes del mundo, el filme era una de las producciones más anticipadas del 2023.

La cinta cuenta los orígenes del excéntrico chocolatero Willy Wonka uno de los personajes principales de la novela infantil de 1964 “Charlie y la fábrica de chocolate” de Roald Dahl.

Ese libro ha tenido dos adaptaciones para la pantalla grande la primera en 1971 con Gene Wilder en el papel, mientras que la segunda dirigida por Tim Burton contó con Johnny Depp en el rol.

En esta ocasión el icónico personaje de Willy Wonka es interpretado por Timothée Chalamet uno de los actores jóvenes más cotizados actualmente en Hollywood, el elenco estelar de esta precuela incluye a Calah Lane como la pequeña Noodle una aliada importante para el protagonista.

Además el reparto cuenta con Hugh Grant como un Oompa-Loompa, Keegan-Michael Key, Natasha Rothwell, Jim Carter, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Mathew Baynton, Matt Lucas, Paterson Joseph y Olivia Colman , fue dirigida por Paul King quien estuvo a cargo de Paddington.

El filme ha sido elogiado por la crítica especializada de EU que le otorgó un 84% en el Rotten Tomatoes, en el sitio la audiencia le proporcionó un 90%.

Mientras que en el CinemaScore le dieron una A- un resultado muy positivo para Warner Bros que espera que tenga un gran desempeño en taquilla, con las festividades de Navidad por delante podría tener un excelente recorrido.

Con una historia familiar, divertida, con guiños a la cinta de 1971 y números musicales promete bastante por lo que Wonka podría convertirse en uno de los grandes éxitos de este 2023.

