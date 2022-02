El cuate de todos los niños, Xavier López "Chabelo" cumple 87 años

Este jueves el actor, presentador de televisión, cantante de música infantil, Xavier López "Chabelo" cumple 87 años, aunque su personaje sigue siendo un niño de 13 años, el cuate de todos los niños, es un personaje berrinchudo que contesta y cuestiona y sí, cae mal y cae bien.

En 2015, después de 48 años de trabajo, "Chabelo" se despidió de la televisión, donde había mantenido por casi medio siglo el emblemático programa dominical " familia con Chabelo", una noticia que impactó pues muchas generaciones crecieron con él, con sus dinámicas y también, con la publicidad que hacía de juguetes, muebles pero sobre todo, golosinas.

"48 años después no me queda más que agradecerle a don Emilio Azcárraga Milmo, que en paz descanse, el haberme dado la oportunidad de iniciar este programa".

El final del programa también se dio en el marco de una ley que fue un duro golpe para su formato: la ley "Anti chatarra", de 2014, que prohíbe la publicidad de dulces, bebidas azucaradas y demás golosinas en determinados horarios, entre ellos, los fines de semana de 7:00 a 19:30 hrs.

En su formato también contó con la participación de innumerables personalidades, entre ellas Verónica Castro y Eugenio Derbez.

El Mago Frank también trabajó con él durante varios años, y en una entrevista pasada con EL UNIVERSAL, comentó.