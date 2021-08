¡Y que viva el Rock and Roll! Alex Lora homenajeado por el Senado

La inconfundible voz de Alex Lora irrumpió en el salón de Plenos del Senado de la República, al término de la sesión solemne en la que la cámara alta rindió homenaje y reconoció las aportaciones de autores y compositores de nuestro país.

Luego de los discursos de los senadores Eduardo Ramírez, Miguel Ángel Mancera, Ricardo Monreal y Miguel Ángel Mancera, así como del presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Roberto Cantoral, los homenajeados posaron para la fotografía oficial y se escuchó el grito del presidente de la Mesa Directiva: "¡Vivan los compositores de México!".

Para entonces, uno de los compositores presentes, Alex Lora, ya se había colocado estratégicamente frente al atril de la máxima tribuna del país para que su clásico grito retumbara dentro y fuera del Senado: "¡Viva México, cabrones! ¡Y que viva el Rock and Roll!", arrancando el aplauso y la ovación de los asistentes.

‼️EXTRA‼️



He escuchado muchos debates en la tribuna del @senadomexicano , pero por primera vez escuché hoy ¡Que viva el Rock and Roll!



Y Alex Lora hace historia en la tribuna del @senadomexicano en el homenaje a autores y compositores. pic.twitter.com/JAgQTeNujR — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) August 24, 2021

Más tarde, senadores y compositores cortaron el listón inaugural de la exposición fotográfica "Rostro del Autor", en la escalinata principal del Senado, donde Martín Urieta, manifestó su descontento con el trato que le da el gobierno a los compositores en materia de pago de impuestos. "Los compositores somos uno de los gremios que menos son valorados en la dimensión que merecen.

Los compositores somos un gremio que después de muertos seguimos pagando impuestos, somos un gremio que después de muertos, a nuestros herederos, el Estado toma posesión de su patrimonio cuando una canción cae en dominio público", denunció. Previamente en su discurso en el salón de sesiones, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, había expresado su admiración por los compositores y había considerado "hasta tardío" este homenaje, "porque ustedes han dado al mundo prestigio, han dado al mundo talento, han dado al mundo y a nuestro país, alegría".

Por eso, -apuntó- "Las piedras rodando se encuentran, como dice la canción de Alex. O Te soñé, otra gran melodía de Alex, otra gran canción. Yo, debo confesarles que me he tomado dos, tres copas con estas canciones. O la de Paty: 'Amor, amor, amor'; ¿quiénes no las han disfrutado? A través del vaso, de Palencia, de Horacio, también gran melodía. O de quienes hoy también rendimos homenaje, pero que ya no están con nosotros.

"A mi padre le gustaba Ella, de José Alfredo Jiménez o El Andariego, de Álvaro Carrillo, o aquí, quizás las copas que he multiplicado más, es con Mujeres Divinas o Urge y Paso a la reina". El senador Monreal Ávila aprovechó la presencia de los compositores para recordar a uno de los grandes intérpretes de la música vernácula y los boleros. "Quiero mandar desde el Senado de la República, un saludo y un abrazo cariñoso a Vicente Fernández, que está en un momento difícil y que deseamos que su recuperación sea pronta", expresó el presidente de la Jucopo.

Para concluir el homenaje y antes de hacer un recorrido por la exposición fotográfica "Rostro del Autor", que se montó en la Galería del Senado, Alex Lora volvió a lanzar su grito de batalla: "¡¡Viva México, cabrones!! ¡¡Vivan los compositores de México!! ¡¡Y que viva el Rock and Roll!!".

