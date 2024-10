‘Ya Estuvo’: artistas alzan la voz contra campaña antilatina de Trump

Más de 20 artistas hispanos, entre ellos Los Tigres del Norte, Maná, Alejandro Fernández y Chiquis Rivera, han unido fuerzas en un contundente pronunciamiento contra la retórica antilatina y antiinmigrante impulsada durante la campaña de Donald Trump.

El comunicado, difundido en exclusiva por Rolling Stone, denuncia el ambiente de hostilidad y deshumanización que afecta cada vez más a la comunidad latina en Estados Unidos.

Bajo el título ‘Ya Estuvo’, el mensaje manifiesta que ‘la dignidad de los inmigrantes latinos no está abierta a debate’.

Los artistas advierten que culpar a los sectores más vulnerables de la sociedad por los problemas nacionales es una estrategia política desgastada y peligrosa.

“Juntos les decimos a los inmigrantes latinos que no están solos. Juntos les decimos a quienes difunden el odio que elijamos algo mejor. Juntos decimos que ya es suficiente, ya estuvo ”.

El grupo de artistas que firmó la declaración también incluye a Kate Del Castillo, Álex Lora, Natalia Jiménez, Majo Aguilar y Paquita La del Barrio, quienes se unieron en un emotivo video que resalta el aumento de ataques antilatinos desde la elección de Trump.

Este video, que presenta clips de latinos estadounidenses siendo atacados físicamente, utiliza fragmentos del discurso de campaña de 2016 en el que Trump describe a los mexicanos como ‘criminales’ y ‘violadores’.

Jason Garner, ex director ejecutivo de Global Music en Live Nation y actual manager de Maná y Alejandro Fernández, fue el responsable de reunir a estos artistas.