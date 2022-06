¿Ya lo viste? Este fue el baile y el look de Dua Lipa que enamoró a sus fans

Nuevamente Dua Lipa se robó la atención en redes sociales, debido a que este fin de semana se volvió tendencia en Twitter por un polémico video que dejó sin palabras a todos sus seguidores.

En esta ocasión, por su actuación en el LoveStream Festival de Bratislava, Eslovaquia, misma que dejó a más de uno; tanto asistentes como internautas, con un suspiro en el pecho, no solo por su increíble outfit.

La razón por la que se convirtió viral en redes, se debe a que la intérprete sacó sus dotes de baile más sensuales, los cuales acompañó el pie de su micro.

El momento fue captado en video y subido a diversas plataformas como Twitter, generado revuelo en las redes sociales entre los diversos fans que afirman haber visto el video miles de veces.

De esta forma, rápidamente la intérprete de "Love Again" se convirtió en trending topic, generando una gran interacción entre internautas y fans, ya que en la plataforma se han compartido varios videos del baile, mismos que van acompañados de miles de comentarios dejando claro que la cantante es una de las más famosas del momento.

Al respecto, miles de usuarios en Twitter compartieron el video y declararon su admiración a la cantante, quien sin duda ha dejado una huella en la industria musical por su talento.

me pretending to be a microphone stand so dua lipa can dance on me: pic.twitter.com/g39v5AlnzJ