Ya me operaron la cadera: Lady Gaga

Agencias

NUEVA YORK, Nueva York.- Lady Gaga dijo que le realizaron una cirugía en la cadera.

La cantante norteamericana de 26 años publicó la noche del miércoles en su blog que tuvo la intervención y que ésta se realizó "muy rápido". La semana pasada la estrella pop canceló las fechas de su gira "Born This Way Ball", informa The Associated Press.

Lady Gaga, cuyo nombre verdadero es Stefani Germanotta, dijo que tuvo que llegar en silla de ruedas a la cirugía y dedicó algunas palabras a sus admiradores: "A veces ustedes son tan valientes que me da miedo, me pregunto cómo es posible".

Lady Gaga tuvo que cancelar más de 20 conciertos de su gira, la cual comenzó en abril pasado.

En un principio había pospuesto cuatro fechas tras tener molestias luego de un concierto en Montreal. A sus admiradores les explicó en Twitter que se había lesionado durante sus presentaciones hace un tiempo.