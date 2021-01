“Ya no estoy aquí” con Los Terkos, de México, pelea por un Goya

Juan Carlos García

Ciudad de México.- Con tremenda alegría, Fernando Frías recibió la noticia de que su película Ya No Estoy Aquí, sobre la migración, la violencia en México, la cumbia y una pandilla llamad a Los Terkos, fue postulada al Goya.

"Estamos muy contentos, nos enorgullece muchísimo que la película represente a México", compartió Frías.

El título, que también aspira a ser nominado al Óscar a Mejor Película Internacional, ya ganó 10 premios Ariel y reconocimientos en festivales como El Cairo y Morelia.

"La verdad es que lo tomo intentando vivir cada cosa en su momento, celebrándola al máximo, y no preocupándome por lo que sigue", puntualizó el realizador, en entrevista desde Nueva York.

Ya No Estoy Aquí competirá contra El Agente Topo (Chile), El Olvido que Seremos (Colombia) y La Llorona (Guatemala).

"Que venga lo que tenga que venir. La película dicta su propio camino, su propia historia. Ha sido algo que ya nadie nos quita. Nació en México, se empezó a escribir en el corazón de México y desde ahí se ha ido hacia afuera, hacia el mundo.

"(De las nominadas), la que me fascinó fue El Agente Topo, la chilena. Me parece una cosa súper especial, me encantó, me parece algo único y muy lindo, siendo documental", indicó el cineasta.

Entre los máximos defensores de Ya No Estoy Aquí se encuentran Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, quienes incluso grabaron un video hablando del filme.

"Me cuesta pensar que existe (el video), porque me supera la emoción. Está rarísimo, hay una disociación porque no sé si están hablando de mi película. He hablado más con Alfonso. Él me ha dado muchísimos consejos de cómo manejar esto, han sido increíbles".

La edición 35 de los Premios Goya, que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España, se llevará a cabo el 6 de marzo.

El drama Adú, sobre la migración africana hacia Europa, es el máximo favorito, pues obtuvo 13 candidaturas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Muere de sobredosis Harry Brant, hijo de la supermodelo Stephanie Seymour

Muere David Richardson, guionista de 'Los Simpson' y “Malcolm el de en medio”

Fuentes confirman separación de Ben Affleck y Ana de Armas