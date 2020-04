Ya se encuentra en curso la adaptación al cine de la precuela de Los Juegos del Hambre

Nueva York.- El próximo libro de “The Hunger Games” (“Los juegos del hambre”) se publicará el mes entrante y será llevado al cine próximamente.

Lionsgate está trabajando en una adaptación de “The Ballad of Songbirds and Snakes” (“Balada de pájaros cantores y serpiente”) de Suzanne Collins, una precuela a sus tres novelas previas que se publicará el 19 de mayo.

Para la nueva película, Collins fungirá como productora ejecutiva y escribirá el tratamiento cinematográfico. El guion estará a cargo de Michael Arndt, ganador de un Oscar por “Little Miss Sunshine” (“Pequeña Miss Sunshine”), nominado por “Toy Story 3” y uno de los guionistas de la adaptación de “Catching Fire”. Francis Lawrence volverá como director y Nina Jacobson como productora, junto con Brad Simpson.

También te puede interesar: Jennifer Lopez dará a vida a famosa narcotraficante

Un acuerdo cinematográfico parecía inevitable. Cuando el libro de Collins fue anunciado el año pasado, el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, dijo a la AP que la compañía se había estado “comunicando con ella durante el proceso de escritura”.

¿En qué se centra la nueva novela?

Pero con las producciones cinematográficas paralizadas por la pandemia, no se ha fijado una fecha de estreno ni se ha empezado a hacer casting. El filme transcurrirá en el ficticio Panem, y se centrará en el joven de 18 años Coriolanus Snow, el futuro presidente, interpretado en las películas previas por Donald Sutherland.