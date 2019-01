Yalitza Aparicio sale en Vanity Fair fotografiada por Lubezki

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Yalitza Aparicio, la actriz mexicana del momento por su nominación al Oscar como mejor actriz por su papel en Roma, volvió a acaparar los reflectores después de que apareciera en la portada de la revista Vanity Fair y lo ha hecho junto a Rami Malek, nominado a Mejor Actor por su trabajo en Bohemian Raphsody.

Los ahora astros del cine fueron fotografiados para la publicación por el maestro mexicano Emmanuel ‘Chivo’ Lubezki, quien ha ganado tres premios de la Academia.

En la foto, en la cual Yalitza sale en primer plano, aparecen, también Regina King, nominada como Mejor Actriz de Reparto por If Beale Street Could Talk y Nicholas Hoult, actor en The Favourite.

The 25th Vanity Fair Hollywood Issue is here. V.F. teamed up with three-time Academy Award–winning cinematographer Emmanuel “Chivo” Lubezki to capture, in eloquent motion, the Hollywood of today and tomorrow #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/03MpkzHIZ9 — VANITY FAIR (@VanityFair) 24 de enero de 2019

La inclusión en la revista de la oaxaqueña obedece a las menciones especiales que ésta realiza a algunos de los nominados a los premios que la Academia otorga.

En entrevista para Vanity Fair, la joven de 25 años aseguró que aunque su carrera es corta, ha servido para darle esperanza a la gente que luce como ella.

“It has been a source of pride and hope for many people to see someone that looks like me—an indigenous person—starring in an Oscar-winning director’s film,” says Roma star Yalitza Aparicio. #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/ulfzIdn9YD — VANITY FAIR (@VanityFair) 24 de enero de 2019

"Si bien mi carrera en este negocio es corta, se ha convertido en una fuente de inspiración y esperanza para mucha gente que se ve como yo -una mujer indígena- protagonizando una película de un ganador del Oscar. Es un gran cambio para Hollywood".

Yalitza competirá por la presea con figuras como Green Close, Lady Gaga, Olivia Colman y Melissa McCarthy.

(Con información de Reporte Índigo y Huffington Post)