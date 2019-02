Yalitza es totalmente diferente a Cleo, defiende Cuarón a la actriz

Agencias

México.- “He escuchado que dicen que Yalitza está interpretando a Yalitza, y no, ella es totalmente diferente a Cleo (nombre de su personaje en Roma). Creo que pensar así es una actitud paternalista, señaló el cineasta Alfonso Cuarón en defensa de las críticas que ha recibido la actriz.

De acuerdo con una entrevista publicada en La Jornada, el director de la cinta Roma explicó que lo que no ven las personas es que ella creó un personaje totalmente distinto a lo que es. "Si no hubiera sido así, con ese rol no hubiera podido llegar a esos niveles de emoción tan altos y que están plasmados en la cinta. Si no fuera por eso, Roma no estaría teniendo impacto en todo el mundo”.

“Roma ha funcionado por Yalitza Aparicio y por Marina de Tavira; por la combinación de ambas”, aseguró el cineasta en una entrevista telefónica desde Londres.

Cuarón aseguró que sigue impresionado " con la actriz mixteca, quien es pedagoga, profesora y una mujer con una inteligencia brutal .

También te puede interesar:'Exhiben' a actrices mexicanas por 'sabotear' a Yalitza en los Premios Ariel

Yalitza, dice Cuarón, está en cada uno de los cuadros del filme. No hay escena en la que no esté. Ella carga la cinta y eso no lo hace cualquiera .

Para quienes dudan de que si es actriz o no, de que si es una profesora con suerte; de decenas de críticas negativas y positivas de gente común y del medio de la actuación, Cuarón aseveró que ella no utilizó método alguno.

“Lo que impresiona es que ella creó su propio método de actuación. Lo que tuvo fue un entendimiento muy grande del personaje”.

Cuarón reiteró que Yalitza puede ahora hacer el papel que se le pegue la gana si decide seguir en el cine. Es una mujer con una sensibilidad enorme y una gran inteligencia, insisto. Hizo un gran trabajo actoral al reflejar emociones y eso me sigue impresionando .

Recientemente, la película del mexicano Alfonso Cuarón, producida por la plataforma de streaming Netflix, ganó como la mejor película del año para los Bafta, los premios británicos de cine.