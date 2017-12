Esto dice Montserrat Oliver del hackeo de sus fotos íntimas

Agencia

Ciudad de México.- Tras la filtración en la red de imágenes privadas de Montserrat Oliver y su pareja Yaya Kosikova, la conductora recurrió a las redes sociales para dar su postura al respecto, y expresar su sentir ante esta invasión a su privacidad y a la de la modelo eslovaca.

"Me siento profundamente triste, dolida y vulnerada por el hackeo de imágenes íntimas que están ahora circulando en redes sociales. Me sumo a las mujeres que en las últimas semanas han denunciado acoso y abuso de género. La violación de mi privacidad para hacer público algo tan personal, y hasta llegar a alterar imágenes para incrementar el morbo es acoso y abuso. Sé que no soy la primera persona pública en el mundo a la que invaden de esta manera, pero espero ser de las últimas", recriminó Montserrat, informa el portal Quién.com.

Más adelante, la reconocida presentadora criticó que se sobreponga su vida privada a su carrera profesional: "Me duele que después de 30 años de carrera intachable y labor altruista sólo se quiera mirar mi intimidad. Les pido su ayuda para parar la viralización de estas imágenes y mostrar una vez más lo solidarios que podemos ser todos. Gracias".

Desde el momento de publicación de este mensaje, Montserrat ha recibido el apoyo de sus seguidores, a quienes ella misma instó a detener la viralización de dichas fotografías.

Montserrat, quien por más de 30 años ha llevado su carrera de forma "intachable", como ella misma lo expresó, confesó además lo mucho que le dolía ser víctima de una práctica contra mujeres famosas que cada vez es más común en internet, pues Jennifer Lawrence, Emma Watson, Demi Lovato, Scarlett Johansson, entre muchas otras famosas, han sido víctimas de hackeos similares.