Ye provoca polémica con camisetas de esvástica tras Super Bowl

Ye, el artista anteriormente conocido como Kanye West, está generando controversia tras lanzar una camiseta con una esvástica en su sitio web, yeezy.com.

El símbolo, históricamente asociado con el Partido Nazi de Adolf Hitler, ha sido ampliamente condenado por organizaciones como la Liga Antidifamación (ADL), que lo califica como "el símbolo de odio más importante y notorio desde 1945".

Kanye West dropped millions on a bizarre Super Bowl ad for Yeezy, then wiped his entire site—leaving just one item for sale: a Swastika shirt. 😳 pic.twitter.com/bH0dqjkqpq