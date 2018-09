Yoko Ono se acuesta con Ringo Starr y Jeff Bridges

Agencia

NUEVA YORK, Estados Unidos.- La artista conceptual Yoko Ono, viuda de John Lennon, recreó la ‘cama de la paz’ cual como el que protagonizó con el cantante en 1969 contra la guerra de Vietnam, aunque en esta ocasión, fue con el ex-Beatle Ringo Starr y el actor Jeff Bridges.

De acuerdo con información de El Espectador, esto ocurrió celebró ante el Ayuntamiento de Nueva York, y buscaba promover el activismo estudiantil en homenaje a Lennon, coincidiendo con la llegada a la Gran Manzana de un "autobús educativo" que lleva dos décadas recorriendo el mundo en su nombre para impulsar las artes entre los jóvenes.

Ono, de 85 años, bajó del autobús entre gran expectación y fuertes medidas de seguridad y, con ayuda, llegó a una cama de impecables sábanas blancas alrededor de la cual un nutrido grupo de jóvenes la esperaba cantando temas de The Beatles.

El coro había ido incrementando su tono mientras la artista se acercaba, pero cuando llegaron Starr y Bridges al lugar y se tumbaron los tres juntos, entre risas, se desató una algarabía total, especialmente por la cantidad de "flashes" que acaparaban.

