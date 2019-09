YosStop balconea a 'La Chule' y lo que pasó con Luisito Comunica

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace casi dos meses se desató un tremendo escándalo en redes sociales por la supuesta infidelidad de ‘Luisito Comunica’ a Cinthya, su novia, mejor conocida como “La Chule”, misma que quedó expuesta por “Rayito” en una dinámica con Lizbeth Rodríguez de “Exponiendo Infieles”.

De acuerdo a Vanguardia, a partir de esa controversia los rumores y especulaciones sobre un posible truene entre la pareja, no se hicieron esperar y como ninguno de los influencers dijeron abiertamente si estaban o no juntos, sus seguidores no tenían más que tratar de descifrar las publicaciones y fotografías que posteaban a través de sus redes sociales.

Pero, ahora fue la propia “Chule” quien dijo clara y abiertamente que entre ella y “Luisito”, ya no existe nada.

Resulta que Cinthya fue tuvo una participación en el canal de la youtuber Yoss Hoffman, en donde mientras le pintan las uñas, platicaron de las relaciones y los ataques que diariamente reciben en redes sociales.

Yoss, por su parte, le aplaudió que cuando se hizo el “desmadre” con Luisito Comunica, “La Chule” aprovechó para enviar mensajes positivos, y de paso ventiló la ruptura.

“Cuando se hizo viral todo el desmadrito con tu novio, bueno exnovio, hay que aclarar que es exnovio, lo utilizaste para compartir cosas chidas”, la felicitó YosStop.

Es así como queda confirmado que la relación que muchos de sus seguidores envidiaron por el amor que trasmitían en sus publicaciones compartiendo momentos de los viajes que realizaron alrededor del mundo, terminó.