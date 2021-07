YosStop comparte historia desde la cárcel: No soy culpable

MÉXICO.- La noche de este viernes, Yoseline Hoffman, mejor conocida como "YosStop", publicó un mensaje a través de redes sociales, luego de ser detenida el pasado 29 de junio por el delito de pornografía infantil.

A través de su cuenta de Instagram, la youtuber difundió un Intagram Stories donde aseguró que está privada de su libertad por terminología, no porque sea peligrosa ni culpable.

"Estoy privada de mi libertad por TERMINOLOGÍA. No es porque sea peligrosa. No es porque sea lasciva. No es porque sea culpable", se lee en la historia compartida por la red social.