Cuando parecía que la calma y la tranquilidad por fin habían llegado a la vida de Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, un nuevo problema se le avecina, pues en sus redes sociales reveló que la famosa plataforma de videos, YouTube, había cerrado todas las cuentas donde subía y monetizaba contenido, incluyendo la de su esposo Gerardo González, en el cual llevaba a cabo un podcast.

Según sus propias declaraciones, la youtuber aseguró que desconocía las razones por las que se había tomado esta decisión, ya que no recibió notificación alguna por parte de la empresa y que ya se habían comunicado en la espera de una explicación.