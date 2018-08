Dejó a la 'chica del clima' por un videojuego y perdió

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El youtuber Douglas Martin, mejor conocido con el sobre nombre de 'FaZe Censor' en la comunidad de Internet y famoso en México por ser ex novio de la hermosa joven Yanet García ‘La chica del clima’, compitió recientemente en la CWL (Call Of Duty World League) buscando junto a su equipo ‘Complexity’ lograr el campeonato mundial del videojuego, sin embargo, no tuvo suerte y fue eliminado por el equipo británico Red Reserve.

“Vine este año y dije que seríamos campeones. Me siento mal. En verdad pensé que nuestro equipo podría lograrlo. GG (Buen juego) a todos en la competencia y GL (Buena suerte) a los demás. Hasta el próximo año. (...) Y no, no quiero a Yanet de regreso, por favor deténganse con los memes. Soy un gamer y ganaré el campeonato en Black Ops 4″, publicó en dos tuits.

And no I don’t want Yanet back please stop with the memes already. I’m a gamer and I’m winning champs in Black Ops 4 💯 — Doug Censor Martin (@Censor) 18 de agosto de 2018

I came back this year and said I was winning champs. I feel so bad. Really thought our team could do it. GG to the competition and GL to the rest. Until next year 👊🏻 — Doug Censor Martin (@Censor) 18 de agosto de 2018

Ante todo esto, internautas se ha manifestado de forma hilarante burlándose de la desgracia del chico quien se quedó sin la chica ni el campeonato, aunque el youtuber reiteró que no se arrepiente de su decisión asegurando tajantemente que no quiere regresar con Yanet y prometió volver a competir el año que viene en el Call Of Duty Black Ops 4.

Por otro lado, la sexy chica del clima, estuvo al pendiente de la competencia y mandó una indirecta al que fue su novio por más de dos años. García compartió una imagen de uno de los integrantes del equipo Evil Geniuses, que ganó el título, festejando con su novia y lo comentó con un simple “amor verdadero”.

Saying I’m proud of you is such an understatement. I love you so much, you’re an incredible human and my favorite one. pic.twitter.com/YLqGc5GI1f — Asia (@AsiaVsTheWorld) 20 de agosto de 2018

Resulta que el gamer Justin Fargo, ganó el campeonato mundial del video juego ‘Call of Duty’, uno de los causantes de cortar la relación con Yanet.

