Yuri se lanza a lo urbano con el tema 'Todo el año'

México.- Yuri se considera una mujer empoderada, segura de sí misma, que le gusta estar a la moda y ser actual, esa es una de las razones por las que, sin pretender ser la competencia de las reggaetoneras, se lanza al urbano, además comenta que no le tiene miedo a las críticas ni al bullying, porque lo toma de quien viene.

"Ha pasado con muchos artistas que cierran sus redes sociales por el bullying, yo pienso que tiene que ver mucho con el temperamento del artista, estamos expuestos y eso mi mamá siempre me lo decía, me preparó mentalmente desde que tenía siete u ocho años, que yo empezaba a bailar y más que en el ballet se mueven muchas cosas y luego en provincia, me decía: ‘mijita siempre habrá gente que le gustará lo que hagas y a la que no le va a gustar, pero usted siempre hágalo profesionalmente, con su disciplina, como debe de ser y preséntele algo digno a su público y a los que no les guste ese es su problema, no suyo, usted no se enrede, ni se meta en broncas", dice la artista al EL UNIVERSAL.

Siempre respeta a sus fans

La cantante veracruzana comentó que siempre ha sido sincera con lo que hace y dice, tiene sus propios puntos de vista y siempre trata con mucho respeto a los demás, pero también ha recibido ataques, sobre todo en las redes sociales.

"He sido muy juzgada, criticada, muy vapuleada en las redes, sin embargo soy una mujer que ahí si me sirve mucho mi cristianismo, mi educación que me han dado desde chavita, no me enredo con la gente que habla, no les contesto, porque así les daría gusto, importancia, yo tomo las cosas de quien viene, a veces cuando me critican, veo el perfil y digo: ‘¡ay, padre! tiene 10 seguidores’. Si a mí me criticara una Adela Micha, una Paola Rojas, periodistas que digo yo: ‘wow, a lo mejor tienen razón’, porque no a todo le vamos atinar los artistas, tenemos nuestras equivocaciones, somos humanos", comenta.

Considera que el problema de las personas que critican a otras buscando dañarlas en algún momento, es porque tienen baja autoestima y buscan cualquier manera de ser aceptados y de tener seguidores.

"Y yo no le contesto a esa gente que está podrida, al contrario, los bendigo y les pido a Dios por ellos, a la gente la felicidad le pudre, le pudre que uno tenga familia, que sea feliz y yo lo tengo porque trabajo y me parto mi mandarina a cada rato, a mí nadie me lo ha regalado, no he hecho las cosas por mi cuerpo, sino por mi talento y todos los días trabajo y esta cuarentena han sido las mejores vacaciones de mi vida", expresa.

Quiere seguir dejando huella

Con ese mensaje de hacer las cosas sin miedo, quiere seguir dejando en las nuevas generaciones ese tipo de enseñanzas y fortalezas, y por eso la jarocha de grandes éxitos como "Maldita primavera", "Detrás de mi ventana" y "El apagón", se pone a la moda con su sencillo "Todo el año" junto a Nio García, el cual se estrena hoy en todas las plataformas digitales.

"Yo creo en los ochenteros, y hablo por mí, no por los demás, pero yo pienso que tenemos que estar siempre unidos para lo actual, yo soy de las pocas ochenteras que no me gusta quedarme en el pasado, sino al contrario, dándole a los noventas, en su momento al 2000 y ahora al 2020 en todo lo que está en boga a lo que se refiere a la música, me gusta experimentar, no porque vaya a hacerle la competencia a Natti Natasha, ni a Becky G, hay muchos poperos que se han ido al reggaetón y ese no es mi caso", explica la veracruzana.

La cantautora también participó como productora ejecutiva y creadora del video que decidió grabar en Cuba con Nio, una experiencia que afirma, fue inolvidable.

"Yo canto en diferentes estilos, porque me gusta y porque soy una persona que gracias Dios lo puedo hacer y me queda, puedo meterme en varios estilos y me queda, no es un reggaetón agresivo, el todo contra ellas, o el todo contra ellos, no es un perreo puro, este es un urbano pop, así lo llamaré", menciona Yuri.