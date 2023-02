Casi me matan: Yuridia acusa a Ventaneando por violencia física

Yuridia desenmascaró a Paty Chapoy y acusó a Ventaneando por violencia física, esto como respuesta a la conductora principal del programa, quien dijo que la cantante no accedía a darle entrevistas porque ‘juzgaron su cuerpo’.

Este jueves, los seguidores de la cantante oriunda de Hermosillo, Sonora se solidarizaron con la artista luego de que expusiera las agresiones que vivió a manos de los reporteros del programa de Tv Azteca y de otros medios de comunicación.

La intérprete de ‘Qué agonía’ dijo que los colaboradores de Ventaneando perseguían a sus hermanos, quienes eran menores de edad, para maltratarlos física y verbalmente.

Asimismo, expuso que le rompían las ventanas de su casa, le arrojaban huevos, entre otras cosas.

Ante esto, aseguró que si ella decide no dar entrevistas no se debe a que señalaron su cuerpo, sino porque formaron parte de una campaña de desprestigio en su contra.