Matías y yo veremos los ojitos de un nuevo ser: Yuridia confirma embarazo

A pesar del mal rato que Paty Chapoy y Ventaneando le ocasionó a Yuridia, la cantante decidió darle vuelta a la página y decidió confirmarle a sus fans que se encuentra esperando a su segundo hijo.

A través de una publicación en Instagram, la cantante reveló que su esposo Matías Aranda y ella se encuentran en una nueva etapa de su vida, pues en agosto podrán conocer a ese nuevo ser que lleva en su vientre.

"Este Agosto; con el favor de Dios, Matias y yo le veremos los ojitos a un nuevo ser. Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio. No se les olvide rezar por nosotros. Los queremos", escribió.

La intérprete de "¿Con qué se pega un corazón?" aprovechó el espacio para recordar que tras su enfrentamiento con Paty Chapoy, le dio voz a muchas mujeres que son criticadas por su cuerpo.