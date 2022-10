Yuya y Siddhartha festejan el primer año de su hijo Mar

Las redes se llenaron de mensajes de amor para el pequeño Mar, hijo de Yuya y Siddhartha, tras cumplir su primer año. La youtuber mexicana compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde deja ver lo consentido que estuvo el cumpleañero en su fiesta, que se llevó a cabo este jueves.

A pesar de que Yuya comparte pocos detalles de su vida privada, en esta ocasión reveló que ella se encargó de hacer el pastel, sin azúcar porque el niño está acostumbrado a una dieta balanceada.

Además, posteó algunos de los regalos que recibió, la decoración de la fiesta que fue sobre los animalitos favoritos de Mar, y contó que su hijo estaba un poco confundido con la situación. En una fotografía que compartió se puede ver la cabeza de una jirafa de peluche con un gorro de cumpleaños.

Entre otros detalles que compartió sobre el festejo fue que los invitados pudieron hacer actividades como pintar y hacer collares. También que el canto de cumpleaños para Mar fue particular, debido a que decidieron no poner las tradicionales mañanitas y mejor tocar su canción favorita.

Por su parte, el cantante publicó una foto de la carta que escribió junto a su pareja para Mar. Ambos dejaron mensajes de amor para su hijo, en el texto se lee lo siguiente:

"Mar, hace un año que habitas fuera de mi cuerpo. Llegaste a sacudir todo lo que fui para dejar en mi únicamente las mejores y más amorosas piezas que me conforman. Gracias a ti aprendí a darme, a desdoblarme por completo a compartir y he descubierto que no existe nada más que me haga sentir viva que estar a tu lado.

Deseo que cuando puedas leer y comprender estas letras, sepas que mi amor por ti a cada segundo se multiplica. Espero estar siendo una buena compañera y guía en tu camino, cada día me esfuerzo por darte lo mejor de mi.

Amo que seas mi hijo, amo ser tu mamá. Mi amor chiquito, mi chinis loquis, mi gonchi Gonzáles, mi fafis, fafis, mi gochi gois. Esta vida mia esta llena de luz porque tú existes. Te ama con locura, tu madre".

"Mar, soy tu papá y te dejo estas palabras para que cuando puedas leerlas sepas cuanto te amo y qué desde que supe que venías hasta el día de hoy, ha crecido un nuevo amor que se expande dentro de mi infinitamente, que no sabía que podía sentir hacerme tan feliz.

Me gusta pensar que Dios nos reunió en este lugar y momento porque ambos nos elegimos, nos necesitamos y porque venimos a ser felices juntos, a enseñarme, aprender y crecer mutuamente. Así que espero ser un buen compañero de viaje pues siempre estaré contigo!

Lo más sorprendente de este encuentro es que yo siempre quise vivir en el Mar y ahora tú vives dentro de mi. Te amo, feliz cumpleaños. Tu Papá".