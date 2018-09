¡Orgullo mexicano! Yuya 'presume' su estrella en Las Vegas

Agencia

LAS VEGAS.- El fin de semana recibió su estrella en el Paseo de las Estrellas de la Fama en Las Vegas y después del evento en el que se dio el anuncio del hecho, la youtuber fue a caminar por el popular paseo para descubrir su estrella.

En sus historias de Instagram, la influencer compartió con sus seguidores que estaba nerviosa por descubrir su estrella, la cual, cuando pasó por primera vez, aún estaban colocando.

También te puede interesar: Beto y Enrique de Plaza Sésamo ¡son ‘más que amigos’!

"Ayer por la noche pasaba por una calle de Las Vegas, en busca de un sándwich junto a mi mamá. Hace unos días se hizo la ceremonia para anunciar y festejar públicamente lo que estaba pasando pero no teníamos claro qué día la podrían. Escuché un ruido muy fuerte y vi que estaban rompiendo el piso, me acerqué lentamente y con mucha pena hacia mi nuevo amigo y me dijo que estaban rompiendo el piso para mí, para poner nuestra estrella. ¡Brinco por todos lados y siento que mi corazón se va a salir de tanto!¡MÉXICO EN LAS VEGAS", escribió Yuya en sus redes sociales.

Luego de ver en persona la figura de cinco picos con su nombre, Mariand Castrejón Castañeda, no pudo contener las lágrimas.

"No puede ser. O sea, de verdad estoy que me escondo detrás del árbol y me quedo aquí toda la noche, berreando de la emoción y del nerviecito", dijo en un video, con lágrimas y la voz entrecortada.

Con información del portal de noticias Grupo Fórmula.