Zac Efron calma a sus fans tras accidente y hospitalización en Ibiza

Después de un accidente en una piscina y una hospitalización en la isla española, Ibiza, Zac Efron, se reportó a través de redes sociales para asegurarle a sus fanáticos que se encuentra mejor.

El actor dejó a varias personas sin aliento el fin de semana y no por su gran talento y ojos seductores.

La estrella de ‘Un asunto familiar’ (A family affair) dejó a muchos con la boca abierta tras darse a conocer que el viernes había sido trasladado a un hospital tras sufrir un accidente en una villa ubicada en Ibiza.

En su cuenta de Instagram, Efron publicó una foto de él levantando pesas en una pelota de ejercicios.

De acuerdo con el medio de entretenimiento TMZ, el protagonista de ‘High School Musical’ fue encontrado dentro de la piscina por dos personas que trabajaban en la villa, quienes lo sacaron del agua.

Afortunadamente, no sufrió daños graves y fue dado de alta médica al día siguiente, el sábado por la mañana. El actor se encuentra en proceso de recuperación y su estado es estable.

Hasta el momento se desconoce qué fue lo que realmente le sucedió a Zac Efron, pero fuentes cercanas aseguraron que sólo acudió al hospital como una medida precautoria.

Efron ha estado disfrutando de un verano en Europa lleno de viajes y deliciosa comida, siendo fotografiado en destinos como Ibiza, St. Tropez, Mykonos y París en las últimas semanas.

