Zack Snyder y Sofia Boutella promocionaron "Rebel Moon" en México

El director Zack Snyder y la actriz Sofia Boutella compartieron detalles de la más reciente película del cineasta estadounidense Rebel Moon en la Ciudad de México.

En un evento especial el lunes la describieron como una historia de fantasía que se desarrolla en otro rincón del universo donde los humanos conviven con extraterrestres y existe la amenaza interplanetaria del Mundo Madre, una fuerza dominante que busca explotar y exterminar otras culturas como la de Kora a quien conocemos viviendo en el exilio.

Snyder encargado de cintas como Dawn of the Dead (2004) y varias cintas del DCEU incluyendo Man of Steel, Batman v Superman y su versión de Justice League.

Declaró había imaginado este universo hace años y creó un guion visual con cientos de cuadros, además de una historia de trasfondo de unas 500 páginas.

Además es coescritor del filme junto con Shay Hatten y Kurt Johnstad.

Tras colaborar con Netflix en "Army of the Dead" de 2021, el director se propuso materializar "Rebel Moon" que estará dividida en dos partes.

La primera "A Child of Fire" ("La niña del fuego") se estrena en la platafor de streaming el 22 de diciembre, la segunda "The Scargiver" ("La guerrera que deja marcas") llegará en abril de 2024.

El director afirmó que el reto de hacer una historia como esta, es que "tienes que comenzar a crear la mitología, no quieres quedarte sin una respuesta y eso fue para mí el verdadero trabajo de este mundo".

Kora busca rebeldes que la puedan ayudar a defender su comunidad cuando las fuerzas del Mundo Madre llegan para tratar de explotar sus recursos.

Ella los conoce bien, sabe que no se puede negociar o confiar en ellos pues fue testigo de cómo devastaban su mundo, además de ser capturada y entrenada por ellos.

"No había interpretado un personaje que fuera una guerrera así antes", declaró la actriz argelina y francesa Sofia Boutella, cuyos créditos incluyen Star Trek Beyond, La Momia del 2017 y Atómica.

"Hice muchas de mis acrobacias, la mayoría, y Mel (Jin) quien es mi doble, ayudó en gran parte a ello, pues tienes que preparar la toma y tienes que ensayar mucho con la cámara antes de decir 'acción' y eso es algo que te ayuda para no lastimarte mientras ensayas frente a la cámara… Así que aunque hice mis acrobacias no podría haberlo hecho sin mi doble y ella fue extraordinaria".

Boutella afirmó ser una "gran fan" de Snyder previo a trabajar con él.

"Recuerdo ver '300' y sentirme maravillada por lo que veía, recuerdo ver 'Watchmen' y hacia el final de la película pensar que no quería que terminara", enfatizó.

El reparto de Rebel Moon incluye a Michiel Huisman, Ed Skrein, Staz Nair, Djimon Hounsou, Bae Doona y Fra Fee.

"No somos superhéroes, somos bastante mortales, lo descubrirán en la película, y no tenemos superpoderes", dijo Boutella. "Yo quería mostrar el cansancio, el dolor, la lucha que hay incluso cuando eres fuerte".

Snyder añadió que se inspiró en las películas de fantasía de los años 1980, novelas gráficas y el arte de la época de la que es admirador para crear su universo.

"Esas son las cosas que me hicieron querer hacer esta especie de viaje visual y espero que el público se quede también con ellas, que cuando vean una película de fantasía enciendan su imaginación y te haga decir 'quiero saber qué más hay'".

Con información de AP.