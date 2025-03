Zayn Malik en CDMX: Cómo llegar al Palacio de los Deportes

Hoy, 27 de marzo, Zayn Malik, exintegrante de One Direction, se presenta en la Ciudad de México como parte de su gira "Stairway to the Sky". El concierto, que promete ser una noche inolvidable para sus seguidores, se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más importantes de la capital.

El evento comenzará a las 9:00 PM, por lo que se recomienda llegar con suficiente tiempo de anticipación para evitar contratiempos. Las puertas del Palacio de los Deportes abren unas horas antes, brindando a los asistentes la oportunidad de ubicarse cómodamente en sus asientos y disfrutar del ambiente previo al show.

Si estás planeando asistir y aún no sabes cómo llegar, te contamos las opciones de transporte más convenientes desde la CDMX y el Estado de México.

Desde la Ciudad de México:

Metro: La estación Velódromo de la Línea 9 (color café) es la más cercana. Desde allí, solo tienes que cruzar un puente peatonal y caminar unos 10 minutos hasta la entrada del Palacio de los Deportes.

Metrobús: Otra opción es tomar el Metrobús hasta la estación UPIICSA de la Línea 2, desde donde puedes caminar o tomar un transporte adicional.

Automóvil: Si prefieres ir en coche, el Palacio de los Deportes cuenta con estacionamiento propio, aunque los espacios son limitados y tienen un costo adicional.

Desde el Estado de México:

Transporte público: Puedes tomar autobuses o combis que lleguen a estaciones de metro como Pantitlán o Chabacano y, desde ahí, seguir las indicaciones del metro o Metrobús.

Automóvil: Si prefieres conducir, utiliza aplicaciones de navegación para evitar el tráfico y llegar al estacionamiento del recinto.

Con información de EXA