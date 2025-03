A pocas horas de su tercer concierto en la Ciudad de México, Zayn Malik, exintegrante de One Direction, anunció la cancelación de su show programado para el 28 de marzo en el Palacio de los Deportes.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante británico compartió un mensaje explicando que no pudo presentarse debido a problemas de salud.

"He estado muy enfermo desde esta mañana", escribió Malik, quien expresó su frustración por no poder cumplir con su compromiso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL SHOW DE ZAYN MALIK pic.twitter.com/rz6CxEaQCA — Ocesa Total (@ocesa_total) March 28, 2025

El cantante de "Dusk Till Dawn" agregó que hizo todo lo posible para estar en el escenario, pero lamentablemente su cuerpo no le permitió continuar con el concierto. "Mi cuerpo no me lo permite", confesó, dejando claro su pesar por la situación.

Además, agradeció el apoyo incondicional de sus seguidores y les envió un mensaje de amor. "Gracias por su comprensión, les envío amor a cada uno de ustedes", concluyó en su publicación.

Zayn Malik, quien ya había ofrecido presentaciones en la Ciudad de México el martes 25 y jueves 27 de marzo, no proporcionó más detalles sobre su estado de salud, lo que dejó a sus fans preocupados por su bienestar.

Todo sobre el reembolso tras la cancelación del concierto de Zayn Malik

Ante la cancelación, Ocesa, la empresa encargada de la organización de los conciertos, emitió un comunicado a través de sus redes sociales, detallando el procedimiento para el reembolso de los boletos.

Según el mensaje, las personas que compraron sus entradas a través de medios electrónicos recibirán un reembolso automático a la cuenta bancaria asociada a la tarjeta con la que realizaron la compra. Este proceso estará sujeto a los tiempos establecidos por cada institución bancaria.

Para aquellos que adquirieron sus boletos en puntos de venta físicos, la empresa explicó que podrán solicitar el reembolso a partir del 28 de marzo en el mismo lugar donde realizaron la compra.

La cancelación del concierto de Zayn Malik ha dejado a muchos fans decepcionados, pero también ha generado una ola de apoyo para el cantante en sus redes sociales, quienes esperan su pronta recuperación y una posible reprogramación de su presentación en el futuro cercano.

Con información de El Universal