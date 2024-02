Zendaya, Brendan Fraser y Al Pacino encabezarán la lista de presentadores de los premios Óscar

El lunes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas reveló el primer grupo de celebridades que se unirán como presentadores en la próxima entrega de los premios Óscar 2024.

La lista incluye nombres de renombre como Zendaya, Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Lupita Nyong'o, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Nicolas Cage y Jamie Lee Curtis.

