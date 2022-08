No cabe duda que una de las series más exitosas, que está en boca de todos, es "Stranger Things". La cuarta temporada dejó fascinados a los fanáticos. Para muestra los diferentes tags, retos, challenges y recreaciones que vemos en internet. El más reciente ocurrió en el Estado de México y se viralizó, pues trajeron a nuestro país una de las escenas más emblemáticas de la historia.

Seas fan o no de "Stranger Things", seguramente a través de los "memes" y las playlists te podrás dar una idea de los personajes que marcaron el estreno de la cuarta temporada de la producción de Netflix.

"Max", "Vecna" y "Eddie Munson" son los nombres que no han parado de circular en redes sociales. Y su popularidad se debe a que protagonizaron 2 de las escenas que serán recordadas para siempre por los fanáticos y, en general, en el mundo del streaming.

i’d like to see a demo bat try to take my eyes off this masterpiece pic.twitter.com/4CjgJChw9f