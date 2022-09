La etapa más oscura de mi vida: Shakira habla por primera vez de su divorcio

Shakira brindó una entrevista exclusiva para la revista “ELLE” en la que habló por primera vez sobre su divorcio y asegura que tras esta separación se le juntó el lavado con el planchado, pues su padre tuvo problemas de salud y sus hijos están pasando y tratando de entender que su padre, Gerard Piqué, se está separando de su mamá, y la situación legal en España por la presunta evasión de impuestos.

Esta etapa de su vida, la cantante la califica como “la más oscura”.

La colombiana reconoció que era muy difícil hablar de su separación, pues significaba la primera vez que se refería a ello públicamente.

On the end of her relationship with Gerard Piqué:“It’s hard to talk about it, especially because I’m still going through it and because I’m in the public eye and because our separation is not like a regular separation.And so it’s been tough not only for me, but also for my kids." pic.twitter.com/MkLVDssfBQ