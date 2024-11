¡11 años desaparecido! Mujer halla a su gato gracias a microchip

Desde hace once años, Jennifer Ravenel, se encontraba sumida en una profunda tristeza después de que su gato ‘Sam’ desapareciera sin dejar rastro.

El dolor de haber perdido a su ‘michi’, era tan fuerte que la mujer no era capaz de sostener otro minino en su regazo.

Su corazón nunca pudo superar la pérdida de ese gatito que había rescatado del hueco de un árbol en su granja en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Por fortuna, ‘Sam’ logró regresar a los brazos de su dueña este 2024, todo gracias a su decisión de ponerle un microchip.

El Servicio de Control Animal del condado de Charleston lo encontró este mes, flaco, desnutrido y alimentándose de las sobras que comía una manada de gatos callejeros a menos de un kilómetro y medio de la casa de su ama. Escanearon su microchip y Ravenel recibió una llamada casi increíble.

Llevaron a Ravenel a un cuarto en el que Sam se encontraba en una jaula. Lloró en cuanto lo vio.

Sam the cat was reunited with his owner after going missing 11 years ago. Jennifer Ravenel adopted Sam in 2011, but two years later, a dog spooked him, and he vanished from her home. pic.twitter.com/ty7fINKTTX