¡A la venta! Primera pintura de Bob Ross por más de 9 mdd

Una pieza de arte creada hace 40 años por el infame pintor Bob Ross, está a la venta por la exagerada cantidad de 9 millones 850 mil dólares.

La obra de la cual estamos hablando se titula ‘Una caminata en el bosque’ (A Walk in the Woods por su nombre en inglés), la cual fue la primera pintura que creó Ross en su renombrado programa ‘The Joy of Painting’ (La alegría de pintar).

Bob Ross' First Artwork From 'The Joy Of Painting' Show On Sale For $9.8 Million https://t.co/yHh82mnhA5

Por supuesto, la pintura tiene en la parte inferior izquierda la firma de Bob Ross marcada con pintura roja y cualquier persona que deseé adquirirla puede poner una oferta para llevársela a casa.

En 1983, ‘The Joy of Painting’ marcó el inicio de Bob Ross como una de las personas más reconocidas hasta la fecha.

El programa se convirtió en un éxito, llegando a transmitir más de 400 episodios en la cadena de televisión pública estadounidense PBS.

Tristemente llegó a su fin en 1994, un año antes del lamentable fallecimiento de Ross a causa de complicaciones de un linfoma.

The artworks of Bob Ross, probably most people think that they are look the same but his artworks is actually take us on a journey. pic.twitter.com/c5kaILgXfR