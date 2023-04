Acróbata cae desde lo alto de un escenario en Coachella

Videos en redes sociales muestra el momento en una acróbata cae desde lo alto del escenario en el festival Coachella.

La bailarina acróbata estaba participando en el show de un DJ.

De acuerdo con información del portal TMZ, la acróbata terminó estrellándose en el suelo tras presuntamente resbalarse de una tela de donde se sostenía.

Los reportes indican que la mujer llevaba apenas unos cinco minutos en el aire, pero se desconoce si el entarimado presentó algún problema que haya desatado el accidente.

En las imágenes compartidas por el medio estadounidense se puede observar que la bailarina estaba sostenida con una tela, pero terminó cayendo hacia tarima, entre dos bocinas.

La acróbata quedó inmóvil tras la caída, por lo que un equipo de paramédicos tuvo que acceder con una camilla para trasladarla a recibir atención médica.

Una joven que se encontraba entre el público se desmayó de la impresión por el hecho, indica el Daily Mail.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la acróbata, pero TMZ informó que la mujer despertó durante el traslado, por lo que estiman que no se hayan registrado heridas de gravedad.

Are concerts becoming to dangerous? 😳😱..there have been numerous deadly accidents that have happened recently during concerts and Coachella was not accident free at all 😭..a female acrobat fell from the sky during the concert 😭 #COACHELLA2023 #Coachella pic.twitter.com/L4sWYlBy8h