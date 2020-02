Acusan a Avelina Lésper de romper obra de arte en Zona Maco

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una pieza de cristal del artista Gabriel Rico, expuesta en el stand de la galería OMR, en Zona Maco, se hizo añicos la tarde de este sábado.

Testigos del incidente señalaron a Grupo REFORMA como responsable a la crítica Avelina Lésper, quien la habría roto con toda intención.

La obra, titulada "Nimble and sinister tricks" tenía un precio de lista de 20 mil dólares y medía 2.85 metros por 1.16. Su cuerpo central era una laja de cristal.

"Fue con toda intención", señaló un testigo del incidente consultado por REFORMA. "Se quiso ir y fueron tras ella".

"Nos tocó show en Zona Maco. Avelina Lesper rompió una pieza de Gabriel Rico, quiso huir, se declaró insolvente y pidió una cámara que lo probara. Muchxs la vimos", tuiteó el usuario G. Mtz-Zalce (@grazalce).

Otro testigo, en Instagram, señaló: "La supuesta crítica de arte @avelinalesper, destruye una pieza de arte en @zonamaco! Increíble que una persona que no sabe de arte, ni lo mas básico, que es no tocar, no solamente rompe una pieza sino que sale corriendo como criminal. Qué oso de mujer".

El galerista Cristóbal Riestra no quiso hacer comentarios sobre el incidente, aunque Lésper, una crítica férrea a los lenguajes contemporáneos, volvió al lugar después del evento y entabló conversación con él antes de retirarse definitivamente del lugar.

#Tragedia en @ZonaMaco protagonizada por la pseudo y autoproclamada crítica de arte #AvelinaLésper. Tras su visita al espacio de @galeriaomr rompió la obra de #GabrielRico. Ni siquiera se disculpó y huyó.#Denunciemod

Por favor, #RT



ccp. @Carlos_Milenio pic.twitter.com/hhUvp0AYpL — Alfonso Miranda M (@A_mirandam) February 9, 2020

Nos tocó show en Zona Maco. Avelina Lesper rompió una pieza de Gabriel Rico, se quiso huir, se declaró insolvente y pidió una cámara que lo probara. Muchxs la vimos pic.twitter.com/vcfY5ryOl8 — G. Mtz-Zalce (@grazalce) February 8, 2020

Primera vez que voy a @ZonaMaco, y la crítica de arte Avelina Lesper rompió una obra de Gabriel Rico. pic.twitter.com/eaDExC3Q5D — Gabriel ⚖ (@GaboSlg) February 9, 2020