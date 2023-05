Acusan de racistas a usuarios por monitorear salas de cine de 'La Sirenita'

Ante el estreno en México del live action de 'La Sirenita', en redes sociales se viralizó que usuarios monitorean las salas de cine para contar el número de personas que asisten a ver la película y burlarse por un supuesto fracaso.

Capturas de pantalla de las salas de Cinepolis(México) mismo cine desde la primer hasta la ultima función, estas capturas las hice hoy a las 11:55 am, como pueden ver no llega ni al 10% ninguna sala. #TheLittleMermaid2023 #LaSirenita #disney #cinepolis pic.twitter.com/LwzWrZSQ4j — Progresismo A Traves Del Espejo (@espejodelprogre) May 25, 2023

Fue la usuaria @costilladeva, quien compartió en Twitter que hay personas celebrando que fueron pocas personas a ver la nueva producción de Disney.

"En México, durante el estreno de La Sirenita, varias personas estuvieron 'monitoreando' cuantas personas asistieron a las salas de cine para verla, y andan celebrando que fueron pocas", se lee en el tweet.

En México, durante el estreno de La Sirenita, varias personas estuvieron 'monitoreando' cuantas personas asistieron a las salas de cine para verla, y andan celebrando que fueron pocas. pic.twitter.com/CdHPrgMNn6 — almamía (@costilladeva) May 27, 2023

Además, detalló que 'gente celebrando que la película protagonizada por una mujer negra no tuvo éxito porque ellos querían que la protagonista fuera blanca. Cuando es una película para niños y niñas, no para señores conservadores. Ah, pero no es racismo".

Internautas reaccionan ante 'monitoreo' de salas

Por lo anterior, internautas no dudaron en responder y señalar que detrás de esas actitudes está el racismo.

- "Concuerdo, que además, van sesgados cazando cines con poca afluencia". - "Yo creo que es una forma tonta de gastar el tiempo nomas". - "¡Qué alguien los ponga a hacer algo!". - "Que necesidad de andas "monitoreando" las salas de cine".