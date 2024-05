Acusan a grupo de k-pop de plagiar concepto de ‘Jeans’

El grupo de chicas de k-pop ‘NewJeans’ está en boca de todos y no necesariamente por sus nuevas canciones, sino por sus ‘peculiares’ similitudes con el grupo mexicano ‘Jeans’, creado a finales de 1994.

‘New Jeans’ debutó en Corea del Sur en 2022 y está integrado por Minji, Hanni, Danielle, Haerin y Hyein.

A dos años de su debut, se ha convertido en uno de los grupos de la cuarta generación de k-pop más escuchados a nivel internacional.

Ahora, el grupo se ha vuelto viral en redes sociales, principalmente en Facebook, debido a sus ‘curiosas’ similitudes con ‘Jeans’ o JNS, el grupo mexicano de pop conformado en sus inicios por Paty Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tábatha Vizuet y Bianca Carrasco.

Posteriormente, Bianca, Angie y Litzy abandonaron el grupo y llegaron Melisa López, Karla Díaz-Leal Arreguín, Regina Murguia y Dulce María.

Hoy en día, Karla Díaz, Angie Taddei, Melissa López y Regina Murguía conforman ‘JNS’.

Varios grupos de k-pop en redes sociales se sumaron a esta polémica, asegurando que existen muchas coincidencias entre ambas agrupaciones de pop, desde sus vestuarios hasta el estilo de sus videos musicales y portadas.

Muchos fundamentan sus comentarios tomando en cuenta el artículo de FM Korea, el cual señala el efecto espejo de ‘Jeans’ y ‘NewJeans’.

Lo primero que compara FM Korea, es la tipografía de los grupos. Ambos logos son similares, con letras de estilo ‘retro’ y coloridas.

Los conocedores de k-pop se dieron cuenta de inmediato que la portada del primer álbum de ‘NewJeans’ de tonalidades azules y blancas se parece bastante a un CD de ‘Jeans’.

Los videos musicales, vestuarios y pasos de baile de ambos ‘jeans’ tampoco se salvaron de las ‘coincidencias’ halladas por los cibernautas coreanos y mexicanos.

La cantante y exintegrante de ‘JNS’, Dulce María, publicó un video en Instagram con el mensaje ‘Sweet 16, throwback Jeans’, ya que hace 16 años, el grupo anunció su separación.

“Ella es un ícono. Ahora está siendo tendencia en Corea del Sur y el mundo del Kpop. ¡Reina internacional, Sí!”.

“No te conozco, pero para que el grupo de Kpop 'New Jeans' copien todo su concepto, nombre, ropa, fuente, etc etc. Debieron haber sido un gran grupo!! ¡¡Hay novatos aquí copiando toda la existencia de tu grupo!!”.

“¿Cómo se siente ser el mayor referente de la década de 2000 para el grupo de NewJeans de Corea?”.