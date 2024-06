Acusan a la modelo argentina Jazpincita, de crear contenido con su mascota

Jazpincita, una modelo argentina conocida por su contenido erótico, se ha vuelto viral tras ser acusada de tener prácticas sexuales con su perro. Este escándalo surgió cuando se filtró un video explícito supuestamente involucrando a la modelo y su mascota, además de conversaciones donde, por 400 pesos, ella asegura que podría realizar vejaciones al animal.

Jazpincita, cuyo nombre real es Jazmín, originaria de Martínez, Buenos Aires, ha sido el centro de atención en redes sociales luego de que se compartiera una captura de pantalla que la implicaba en la venta de videos sexuales con su perro. Una usuaria anónima de la plataforma X (antes Twitter) llamada SucuHeisenberg fue la primera en publicar estas acusaciones.

En una de las capturas de pantalla, una chica anónima llama a Jazpincita zoofílica, a lo que la modelo responde sin negar las acusaciones, mencionando que su cara no aparece en el video.

Jazpincita también revira diciendo "Por lo menos no soy prostituta" cuando es confrontada por la acusadora.

A pesar de las graves acusaciones, Jazpincita ha subido un video a sus redes sociales desmintiendo los rumores y atribuyéndolos a la envidia de otras mujeres. "Totalmente nefasto toda la gente que intenta rebajarte, porque saben que me va mejor que ellas y nunca van a llegar a donde estoy yo" , expresó en su video. Además, mencionó que está embarazada y que estas acusaciones solo agravan su situación emocional.

El caso ha generado una gran controversia y se ha viralizado una serie de imágenes en las que presuntamente Jazpincita aparece con su mascota en actos de abuso. Sin embargo, hasta el momento no se ha comprobado la veracidad de estas imágenes. Se espera que las autoridades pertinentes realicen una investigación para esclarecer el caso y determinar si hubo maltrato animal.

#jazpincita público una historia diciendo q el vídeo es fake, q no se ve su cara😅 y q le tienen envidia 🤌🏻😐 🤣mí pregunta es como desmiente este chat? xq no lo niega tampoco "no será" prostituta, según ella, pero práctica la brutalidad animal(zoofili🚩) a cambio de 15k pic.twitter.com/p3u8EScopL