Acusan a Siddhartha de abuso en marcha 8M

Este viernes, el nombre del cantante Siddhartha se volvió tendencia luego de ser acusado de abuso sexual en la macha del 8M.

A través de redes sociales se ha viralizado el cartel con el que fue acusado la pareja de la influecer Yuya.

En la publicación se puede ver una hoja blanca con una fotografía del exbaterista de Zoé, junto a la leyenda: ‘Te dije que no quería’.

En otra imagen se puede apreciar que la víctima mandó un mensaje contando su historia. En esos textos la denunciante anónima narra que en 2018, estaba teniendo relaciones sexuales con el cantante, pero por algún motivo desconocido, ella pidió que parara, sin embargo, Siddhartha ignoró la petición y le dijo: ‘espera que acabe’.

Tras esta respuesta, la víctima entró en estado de shock y contó que ‘de los nervios’ comenzó a fingir placer.