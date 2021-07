¡Adiós a los tacones y faldas! Aerolínea renueva forma de vestir de azafatas

Tenis deportivos en lugar de tacones altos y pantalones en vez de faldas: una aerolínea de Ucrania busca romper viejos modelos y seguir con un nuevo uniforme.

La aerolínea de bajo coste ucraniana, Skyup, presentó un nuevo uniforme para sus tripulaciones, el cual deberán utilizar a partir del próximo otoño, según indicó Business Insider.

Además del uniforme, los peinados trenzados también serán permitidos a partir de esa fecha, sin embargo, se mantiene la obligación del uso de maquillaje.

La jefa de marketing de la aerolínea, Marianna Grigorash, dijo a la publicación que "los tiempos han cambiado y las mujeres también. En contraste con los clásicos conservadores, es decir, tacones altos, lápiz labial rojo y moño, nuestro nuevo uniforme crea una imagen moderna". Se busca enfatizar "la libertad, la individualidad y la belleza natural".

A través de su página de Facebook, la aerolínea explicó que el nuevo modelo de sus uniformes fue consecuencia de una "investigación completa" con asesores de moda y entrevistas con las sobrecargo".

A small win to celebrate - about time that airlines get rid of policies that should’ve never been normalised in the first place. Wearing heels and spending hours standing in them at a time is ridiculously uncomfortable as it is, let alone on a moving plane.



Good job, #SkyUp! https://t.co/AJCdB5KHCx