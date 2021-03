MÉXICO.- Finalmente pasó, Zara Home tiene competencia y se trata de un abrigo de plumas negro de una reconocida marca italiana, Moncler.

El abrigo denominado "Hikoville" tiene un costo aproximado de 2600 USD, se compone de tela negra de lujo y plumas y ha sido ridiculizado en redes sociales por su gran parecido a una enorme bolsa de basura.

Uno de los diseñadores a cargo de Hikoville es el estadounidense Rick Owen, que menciona que la prenda ofrece una "silueta arquitectónica" y "vanguardista de una estética urbana moderna".

La página de Moncler reza en la descripción de su producto está hecho de nylon y es caracterizado por su collar acogedor que brinda un "agradable tacto y vista".

Como siempre los internautas reaccionaron a este nuevo producto denominándolo como "la gran bolsa de basura". A continuación te dejamos los comentarios más divertidos.

WTF? How did I miss this bargain? The new Moncler 'Hikoville' range is surely a snip at £1770! #MichelinMan pic.twitter.com/A0xod35q0E