Aficionado le pide a Chicharito ayudar a México en el Mundial

La falta de gol en la Selección Mexicana preocupa mucho a la afición mexicana, quienes previo al comienzo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, ven pocas oportunidades de avanzar al quinto partido.

La desconfianza en Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez y Henry Martín, es tanta que han buscado la opción de convencer a Javier "Chicharito" Hernández de ir con el Tricolor.

En un video compartido en redes sociales se puede ver al delantero del Galaxy responder a un aficionado, quien lo invita a la Copa del Mundo.

De inmediato, el delantero mexicano giró su cabeza y respondió:

Chicharito scored two goals while Mexico had trouble scoring last night

He said “come to Qatar with us don’t let us to die alone”

Chicharito “that doesn’t depend on me, friend” pic.twitter.com/Q0jn4a1Glh