AgostoSorpréndeme: así le dieron la bienvenida los internautas a este nuevo mes

MÉXICO.- No cabe duda que este 2020 no ha sido un año muy agradable que digamos. Por medio de las redes sociales los internautas decidieron viralizar el #AgostoSorpréndeme y de esa manera tomar con buen humor todo lo que este año ha sucedido en el mundo, principal,ente por la pandemia ocasionada por el COVID-19, que sin duda alguna representó un radical cambio a nivel global.

Por esa razón, aquí te dejamos los mejores y más divertidos memes del hashtag que se creó en Twitter.

Por medio de redes sociales se difundió un video donde aparece un aterrador… pájaro zombie.

En el material audiovisual que solo dura unos pocos segundos, se puede apreciar a un pájaro negro con los ojos en blanco y en una pose totalmente aterradora.

El singular video fue difundido por el usuario @Unexplained, causando la inmediata reacción de los usuarios en redes sociales.

Is this guy okay? pic.twitter.com/LGYLwfzJC9