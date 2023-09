Airbnb ofrece una experiencia única en la casa de Shrek

‘Hogar, dulce hogar’, eso podrán decir algunos afortunados que de acuerdo con Airbnb, podrán alojarse en la icónica casa del pantano del ogro más famoso de todos los tiempos.

La agencia señaló que una réplica exacta de la residencia de Shrek está ubicada en las colinas de las Tierras Altas de Escocia, la cual contará con las mismas amenidades que se observan en la película de Dreamworks de 2001.

Las imágenes de la residencia de Shrek están disponibles en las redes sociales.

See photos of the real-life recreation of Shrek's Swamp here: https://t.co/GnAMUg2YOc pic.twitter.com/XX3Bmt4RLw