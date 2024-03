Al estilo Spiderman: rescatan a conductor suspendido en puente de EU

Las películas de superhéroes siempre nos han mostrado los clásicos accidentes en los puentes de Nueva York, donde el héroe pone en riesgo su vida para salvar la de los ciudadanos inocentes.

Esta vez, algo parecido pasó el viernes 01 de marzo en Louisville, Kentucky cuando el conductor de un camión fue rescatado tras terminar completamente colgando sobre el río Ohio y cerca de una muerte desastrosa.

Las imágenes compartidas por el portal de entretenimiento TMZ, dejan ver que era cuestión de segundos y tal vez una fuerte ráfaga de viento para que el vehículo de la distribuidora Sysco Corporation cayera por completo del puente Clark Memorial.

Al ver la impactante y cardiaca escena, se presume que los conductores llamaron a las autoridades para que manejaran la inquietante situación que ocurrió poco después de las 12 del mediodía.

An absolute nightmare situation unfolded for one semi-truck driver, who found himself dangling off a Kentucky bridge Friday.



The rescue was caught on camera 👇 https://t.co/YPHh0XBViv