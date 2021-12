AMLO presume sus regalos; desmiente odiar a Santa Claus

El presidente Andrés Manuel López Obrador, presumió los regalos que la gente le ha hecho llegar al Palacio Nacional y desmintió odiar a Santa ya que admitió que lo respeta, pero su cariño está con los Reyes Magos.

“Ahora me trajeron un muñequito, ya ven que dicen que yo no quiero a Santa, que soy tan anti extranjero, que no quiero a Santa y me sacaron un muñequito”, dijo López Obrador.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ presumió algunos regalos que le han hecho y aclaró que le tiene mucho respeto a Santa Claus pic.twitter.com/4KDg91SYof — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 22, 2021

El mandatario reiteró que le tiene respeto a Santa, pero le tiene mucho cariño a Los Reyes Magos.

Asimismo el presidente mostró dos regalos por parte del Gas Bienestar, un mini tanque de gas y un camión.

Me regalaron un meñequito



"Dijo una periodista que no quiero a Santa... Jaja, por que dice que soy anti extranjero" AMLO#LaMananeraDeAMLO pic.twitter.com/tpkLlNS5Eh — Mariano (@Marianomb) December 22, 2021

AMLO pide a Santa Claus que nadie sufra

Ante el tema relacionado con la navidad, un reportero le preguntó que incluirá su carta navideña y el mandatario respondió que desea que nadie sufra.

“Lo que deseo es que nadie sufra, que nadie esté triste, que estén felices y que le demos gracias a la vida, al creador que nos ha dado tanto. Deseo que haya mucha felicidad en todos los hogares” expresó el mandatario.

Respecto al tema de las reuniones ante la presencia de la variante Ómicron, López Obrador mencionó que estás reuniones se realicen con cuidado, reiteró que es muy importante verse con los seres queridos y estos encuentros los califica como algo “bellísimo”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ expresó sus deseos para estas fechas y sugirió que es tiempo de reunirse este 24 y 25 de diciembre después de que el año pasado se pasó en confinamiento pic.twitter.com/FSAOMJLd7H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 22, 2021

También te puede interesar:

Si INE se niega a realizar la consulta, el pueblo podría organizarla: AMLO

Aumentará el salario para policías y servidores públicos en 2022: AMLO

Ninguna fuerza extranjera pondrá en marcha operativos en México: AMLO sobre caso de Ovidio Guzmán