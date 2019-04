AMLO le habla en sueños y lo presume; esto dicen las redes

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La publicación de una seguidora fiel de Andrés Manuel López Obrador ha despertado críticas en las redes sociales, pues la “Amlover” pregunta si alguien más ha visto al presidente de México en sueños.

“Hermanos morenistas ¿A quien mas se le ha manifestado AMLO en visiones o sueños? ¡Es una sensación indescriptible!”, publicó la usuaria identificada como Ana Ortega, en su biografía de Facebook, cuyo acceso es libre.

Y aunque Ana parece parodiar a quienes defienden a capa y espada a Andrés Manuel, usuarios de redes sociales no han podido callar ante esta publicación y así reaccionaron:

Aquí te dejamos unas de las más controvertidas, que también han generado comentarios en contra.

El fanatismo, la idolatría y el defender lo indefendible, nos puede llevar a una transformación de cuarta.

Me dan lastima este tipo de personas, pero el problema es que hay millones como Ana Ortega.

Tú qué me sigues, por favor, no seas como Ana. Sé crítico, no fanático. 🇲🇽👉🏽 pic.twitter.com/hxOeFvKNoC