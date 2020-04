No está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López: AMLO (Video)

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López aseguró que el periodista Javier Alatorre se equivocó anoche al llamar a la población a no seguir las recomendaciones del subsecretario de Salud y encargado de la estrategia contra el coronavirus, Hugo López-Gatell.

“Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell creo que fue una actitud no bien pensado porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como todos y además hizo uso de su libertad y cada quien puede expresarse, no debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no”, advirtió.

En un video mensaje, desde su oficina de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo llamó a la población a seguir las recomendaciones de Hugo López-Gatell Ramírez para enfrentar la pandemia del coronavirus.

“El doctor Hugo López-Gatell es una gente con mucha preparación, es un científico y además es un hombre responsable, honesto, le tenemos toda la confianza además él está rodeado por un grupo de especialistas, de científicos estamos hablando de investigadores, del sistema Nacional de investigadores, premios nacionales de ciencia”, afirmó.

El presidente López Obrador dijo que todos tienen derecho a expresarse, pero en este caso el doctor Hugo López-Gatell lo representa, así como su gobierno.

“Tiene el derecho a expresarse, a manifestarse y viva la libertad, prohibido prohibir, nosotros llegamos aquí a donde estoy por qué tenemos que se respeten las libertades, que no haya autorizado que se garantiza el derecho de sentir puedo parte pero si aclarar que no está bien llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López, es una autoridad que nos representa, a mi me represento, yo me siento representado por él, yo en mi familia y además considero que todos los mexicanos debemos de hacerles caso a los especialistas”, aseguró.