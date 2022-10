Amouranth, la joven que era obligada a por su esposo a hacer streams

La creadora de contenido Kaitlyn Siragusa, también conocida como Amouranth, encendió las alarmas luego que el pasado 15 de octubre realizará una transmisión revelando que vivía cautiva en un matrimonio que señaló es “tóxico y abusivo”, donde su pareja la obligaba a realizar streams.

Por fortuna y luego de 48 horas de la denuncia en redes, sus seguidores hicieron lo imposible para que la joven streamer pudiera librarse de ese infierno.

Todo lo que tuvo que pasar Kaitlyn en su relación enfermiza, quedó registrada en los directos de Twitch. Amouranth es uno de los nombres más importantes de las redes sociales y atrae regularmente a miles de espectadores a sus transmisiones de JustChatting dentro de la plataforma morada.

Durante la transmisión del sábado pasado, la streamer reveló entre lágrimas estar casada, además de señalar que es víctima de abuso verbal y maltrato psicológico por parte de su esposo, quien al parecer tiene control total sobre su carrera en internet.

En un video transmitido en su canal principal, se ve a Amouranth hablando por teléfono con un hombre que, según ella, es su pareja sentimental con el cual se encuentra casada. A pesar de que la transmisión en vivo desapareció poco después del canal de Twitch de la creadora de contenido, numerosos clips circulan en redes sociales, dejando en evidencia lo que dijo Kaitlyn Siragusa.

Historia de terror de Amouranth

En el video se puede escuchar inicialmente negando las afirmaciones de que la amenazó con hacerle daño a sus perros. Más tarde, el hombre afirma tener control sobre las cuentas bancarias de Amouranth.

En el primer metraje, se puede escuchar a un hombre, presuntamente el esposo de la streamer, quien la amenaza por teléfono con acabar con la vida de sus mascotas si no hace una trasmisión en vivo de 24 horas.

Last night, Amouranth went live to reveal that she has a husband and has been in an abusive relationship



He has threatened to kill her dogs, to evict her and keep all the money, and much more pic.twitter.com/63XzaGaSUQ — Jake Lucky (@JakeSucky) October 16, 2022

En el segundo clip, Amouranth dijo que su marido le obligó a decir que estaba soltera, ya que mentir en dicho tema es beneficioso para el "modelo de negocio". De igual manera, indicó que realizó las transmisiones en vivo Hot Tub contra su voluntad.

She also says he would make her say she was single or it would ruin the business model pic.twitter.com/y6WOStn1e2 — Jake Lucky (@JakeSucky) October 16, 2022

De igual forma, mostró a su audiencia una serie de mensajes de texto en los que su supuesta pareja la llama "tonta" entre otros adjetivos e insultos.

"Básicamente, vivo en una prisión lujosa (…) Entonces, surgieron los Hot Tub y él decía ‘oh, esta es una oportunidad’ y se volvió un maldito otra vez. Pero estuve de acuerdo con comprometerme con él, porque era una buena oportunidad financiera para nosotros" , comentó la creadora de contenido.

En un tercer video, Amouranth señaló que su pareja la amenazó con dejarla con un millón de dólares y tomar el resto de su dinero para invertirlo en criptomonedas.

Al respecto, la streamer también señaló que su presunto marido controla todas sus finanzas y tiene la información de sus plataformas de trabajo.

She showed text messages where he would threaten to shut down her bank accounts and assets, and delete all of her social media accounts pic.twitter.com/Y10P7XfaNI — Jake Lucky (@JakeSucky) October 16, 2022

En el hilo de videos también reveló, que su esposo ha visto a un terapeuta por su comportamiento, el cual el profesional de la salud calificó como "una forma de abuso psicológico".

Cabe señalar que la identidad del hombre nunca es revelada en el video. La transmisión terminó abruptamente después de que una voz femenina invisible le preguntó si había tomado su medicamento. Como era de esperar, miles de personas mostraron su solidaridad y compartieron palabras de aliento.

And showed how she wasn't safe behind locked doors as he once kicked this one down during an argument pic.twitter.com/pui4tUJ9k7 — Jake Lucky (@JakeSucky) October 16, 2022

Amouranth se dará un descanso tras victoria

La modelo norteamericana que ganó popularidad gracias a su belleza y a las atrevidas fotos que publica en su cuenta de OnlyFans, reveló que tras la denuncia en redes ahora todo se encuentra bien.

La joven streamer habría realizado un directo de una hora titulado, “De vuelta ahora hablando”. En su transmisión Amouranth contó todo con lujo de detalles, diciendo que gracias a las denuncias, por fin ya habría recuperado las cuentas, tanto bancarias como sociales.

El chat entre saludos, agradecimientos y festejos, avisó a su comunidad que estará desaparecida unos días en las redes sociales, pues pretender darse un descanso tras la caótica relación que estaba terminando. Asegurando que cuando vuelva a hacer directos, serán como ella quiera.

Amouranth parece que se encuentra bien. Ha hecho un directo de una hora contando todo con detalles, diciendo que ha recuperado las cuentas, tanto bancarias como sociales. Ha avisado que estará desaparecida unos días y que, cuando vuelva a hacer directos, serán como ella quiera. https://t.co/V6w7SFzj9T pic.twitter.com/sNS1yqz0UD — Mario Dramas (@dramario_) October 18, 2022

Con información de El Universal.