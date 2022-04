Ángela Aguilar rompe el silencio sobre polémico desplante a adulto mayor

Después de días de críticas y rumores sobre la supuesta falta de educación de Ángela Aguilar al no agradecerle a un hombre de la tercera edad por abrirle la puerta, la intérprete de “En Realidad” rompió el silencio.

Durante una entrevista para el programa de YouTube “Cheleando con las estrellas con Arturo Buenrostro”, la cantante fue cuestionada por la ola de críticas, por lo que decidió explicar lo sucedido.

Además, la artista de 18 años explicó el motivo por el que aparentemente le hizo un desaire al adulto mayor.

“El perro me estaba jalando y yo traía unos tacones de este tamaño, que mi papá me dijo que no me pusiera, y yo así, enfocada en no caerme… Y todo el mundo dijo que no saludé a Tito, cuando Tito fue el que me llevó al evento y Tito fue el que me llevó a mi casa”, añadió.